L’Inter e le scelte di Inzaghi sotto la lente di ingrandimento dopo la disfatta in Supercoppa Italiana

perde a Riyadh la finale dicontro il Milan. È l’ennesimo harakiri che la Beneamata si autoinfligge per demeriti dell’allenatore Simonee dei giocatori. Eppure era una sconfitta evitabile nonostante i meriti del Milan, il nostro scarso stato di forma e i numerosi infortuni.DEJAVU’ –di Simoneesce sconfitta in terra araba per mano dei cugini, gli stessi che avevano punito i nerazzurri in campionato nel settembre del 2024. Eppure, a mente fredda, sembrerebbe di aver già assistito ad una partita e ad errori simili sia da parte dell’allenatore che dei giocatori stessi. Questa sensazione di ‘dejavù‘ è riconducibile a diversi fattori o situazioni che si sono ripetuti in alcuni match disputati dalnella corrente stagione. Partirei, da una citazione del Gattopardo, «Cambiare tutto per non cambiare niente».