Davidemaggio.it - Leopardi – Il Poeta dell’Infinito: anticipazioni seconda e ultima puntata di mercoledì 8 gennaio 2025

Sergio Rubini, che da anni ha affiancato alla sua carriera di attore quella di regista, con– Ilsi trova per la prima volta dietro la macchina da presa di un prodotto televisivo. Una miniserie evento in due puntate che racconterà Giacomoin modo del tutto diverso dal solito, accantonando la figura triste e polverosa che insegnano sui banchi di scuola per mostrarne la natura brillante, volitiva ed appassionata. A seguire tutte le– IldiL’amore non corrisposto per FannyS1 – E2: Napoli, 1838. All’arrivo di Fanny, Antonio non riesce a nascondere il piacere di rivederla. Finalmente soli, i due si abbandonano all’amore trattenuto per anni per non ferire Giacomo.