Ilfoglio.it - L'anno si apre con un nuovo sciopero: cosa c'è da sapere sullo stop ai trasporti del 10 gennaio

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo il 2024,record con 622 scioperi indetti, continuano i "venerdì neri" anche nel. Il 102025 si terrà unnazionale indetto dal sindacato Confail Faisa. Durerà 4 ore e coinvolgerà il trasporto pubblico locale, il settore ferroviario e quello aereo. A Milano il servizio delle linee Atm non sarà garantito tra le 8:45 e le 12:45. A Roma, già piena di pellegrini per il Giubileo, lointeresserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati dalle 8:30 alle 12:30. A Napoli, invece, le ore interessate dall'agitazione sarquelle serali: dalle 19.32 alle 23.32. I disordini coinvolgeranche il settore aereo e non sarà facile spostarsi da Milano, Venezia e Pisa, dove Ost Cubha proclamato, nella stessa giornata, 24 ore didel personale delle società Sea e Airport Handling degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, della Flai Ts a Venezia e della Filcams Cgil a Pisa.