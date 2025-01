Scuolalink.it - La sicurezza delle scuole a l’Aquila: una priorità non più rimandabile

Latorna al centro del dibattito a, dove preoccupazioni sulla vulnerabilità sismicasollevano interrogativi urgenti. In una conferenza stampa al Senato, l’ingegnere Antonello Salvatori, docente di costruzioni in area sismica presso l’Università del, ha lanciato l’allarme sui rischi strutturali che mettono a repentaglio la vita di studenti e docenti. Le denunce sullea rischio Salvatori ha puntato il dito su due strutture scolastiche particolarmente vulnerabili: la scuola dell’infanzia di Capocroce e quella del Torrione. Entrambe presentano indici di vulnerabilità sismica estremamente bassi, il che significa che potrebbero non resistere a terremoti di intensità inferiore a quello che ha devastato la città il 6 aprile 2009. «L’urgenza di intervenire è chiara e non procrastinabile», ha dichiarato Salvatori, sottolineando come soluzioni tecnologiche avanzate, come l’installazione di isolatori sismici, offrano una risposta efficace.