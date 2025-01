Iltempo.it - "La punta di diamante di Conte. Al primo errore...": Todde, la profezia di Toninelli

Leggi su Iltempo.it

Dal campo largo al campo minato. Nel Movimento 5 Stelle è tutti contro tutti e il caso Sardegna non fa che rendere i nervi ancora più tesi. Si potrebbe tornare presto al voto: è questa una delle ipotesi che emerge dalla complessa vicenda legata alla possibile decadenza della presidente della Regione, Alessandra. Danilo, intanto, attacca frontalmente Giuseppe. Ai suoi occhi, si tratta di "una questione nazionale, perché rappresentava la prima vittoria del cosiddetto campo largo". Lo sfogo dell'ex ministro è arrivato durante il programma "Controinformazione", in onda su Radio Cusano. "era infatti ladidi, che ora non parla perché il danno di immagine che ha subito è enorme", ha detto per porre l'accento sul silenzio rumorosissimo del leader del M5S.