La Galleria dell’Accademia acquisisce il bozzetto in terracotta della Venere al bagno

Firenze, 7 gennaio 2025 - Ladell'Accademia di Firenze arricchisce le sue collezioni con una preziosa statuetta indi Luigi Pampaloni (Firenze, 1791-1847). Ilpreparatorio per laalverrà esposto nella Gipsoteca – accanto agli altri modelli in gesso dell'artista e del suo celebre maestro, Lorenzo Bartolini. "Con l’acquisizionealpreparatorio per la scultura in marmo di Luigi Pampaloni, ladi Firenze riafferma la propria duplice missione: da un lato, custode di un patrimonio straordinario, dall’altro, luogo di ricerca, valorizzazione e divulgazione.” - afferma Massimo Osanna, Direttore avocante del museo fiorentino nonché Direttore Generale dei Musei -. “Questa preziosaoffre al pubblico uno sguardo unico sul processo creativo dell’artista.