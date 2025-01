Ilfogliettone.it - Inter-Milan 2-3, la squadra di Conceiçao vince la Supercoppa con una rimonta da leggenda

In una serata che entrerà negli annali del calcio italiano, ilha conquistato laItaliana con unaspettacolare, battendo l’per 3-2 in un match che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La partita, che sembrava destinata a finire in favore dei nerazzurri, si è trasformata in una vera e propria saga di calcio, con ilche ha dimostrato una determinazione e un cuore da campioni.Le formazioni e le tatticheSimone Inzaghi, senza l’apporto di Marcus Thuram, ha deciso di puntare su Mehdi Taremi accanto a Lautaro Martinez in attacco, cercando di mantenere l’equilibrio con un centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce, Dumfries e Dimarco hanno garantito spinta e copertura, mentre la difesa era formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni, con Sommer tra i pali.