Tvplay.it - Inter, addio sempre più vicino: mazzata per Inzaghi

Leggi su Tvplay.it

L’sembrapiù vicina al punto in cui dovrà separarsi da uno degli elementi più importanti della rosa a disposizione di.La sconfitta nella Supercoppa italiana ha lasciato il segno in casa nerazzurra, e non è escluso che un po’ di cose possano cambiare questo mese, grazie alla finestra di mercato. Anche a giudicare dalle voci che arrivano dall’estero, Marotta sarebbe pronto a monetizzare con la cessione di uno dei big di. L’obiettivo resta quello di consolidare la rosa per poter continuare a lottare su tutti i fronti, senza però rinunciare agli equilibri di bilancio.piùper. (LaPresse) TvPlay.itDopo l’arrivo di Zielinski a parametro zero la scorsa estate, il centrocampo è adesso il reparto della rosaista su cui si potrebbe mettere più mano nella sessione invernale.