INRI Records si rinnova | una nuova era per la musica indipendente italiana

Il 2025 segna l’inizio di unafase per, etichetta che da oltre dieci anni si fa promotrice di innovazione e qualità nel panoramale italiano. Con un rebranding che riflette la sua anima eclettica e una visione rivolta al futuro,infatti ribadisce il suo ruolo di casa per artisti emergenti e voci affermate.Il nuovo corso dipunta su una lineup di artisti che rappresentano la varietà e la ricchezza della scenale contemporanea. Tra questi figurano giovani talenti come Anna Carol, Labasco, THAEO, Diora Madama, ayo ally, ËGO e Adriana. E nomi già affermati quali Dente, Bianco, Napoleone, Ex-Otago e Maurizio Carucci.Immagine da Ufficio stampa“Ricordo ancora adesso il giorno in cui è natae in cui abbiamo scelto il nome”. Afferma Davide «Dade» Pavanello, co-fondatore con il fratello Paolo «Chinaski» e Pietro Camonchia.