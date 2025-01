In auto quasi 14 chili di cocaina arrestato 31enne leccese

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un arresto per spaccio nel Salento. Insono stati ritrovati14di, occultati per bene dietro al bagagliaio della vettura e, per questo motivo, è finito nei guai un uomo di 31 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la Polizia di Stato di Lecce hail, residente a Lecce, che aveva già dei piccoli precedenti penali, con l’accusa di reati contro la persona, di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare, destinata presumibilmente al rifornimento del capoluogo salentino, nonché dei paesi confinanti. Gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce, a seguito di una attività info investigativa, hanno scoperto che ilavrebbe effettuato, in, un trasporto di ingente quantità di sostanza stupefacente destinata a questa provincia, pertanto hanno organizzato un accurato servizio di osservazione, pedinando l’in tutti i suoi movimenti nell’area pugliese verso il capoluogo