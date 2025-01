Calciomercato.it - Il ritorno del Milan con la Supercoppa, Leao applaude Conceicao: “Nuova energia” | VIDEO CM.IT

Inizia di buon mattino la giornata del, vincitore dellaItaliana nella pazzesca rimonta ai danni delLa squadra di Sergioè sbarcata a Malpensa alle ore con il trofeo in mano, il primo del 2025, il primo dell’era RedBird.Rafael– Calciomercato.itLa festa per il grande successo, targato Theo Hernandez, Pulisic e Abraham, ma anche Rafa, che ha cambiato il match con il suo ingresso, è iniziata negli spogliatoi.si è così scatenato, con il sigaro in bocca, e ha ballato trascinando la squadra. Emblematico l’abbraccio del portoghese al terzino francese, rinato grazie al gol che ha dato il via alla rimonta e all’assist per l’undici americano. Ilriparte dal trofeo vinto, dal gruppo ritrovato, e dai suoi campioni, coccolati e spronati da un tecnico che in pochi giorni ha saputo toccare le giuste corde.