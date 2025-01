Lanazione.it - Il maestro Kentaro Kitaya insegna i segreti della cucina giapponese

Laè considerata una delle più sane e raffinate del mondo. Si caratterizza per la sottigliezza dei sapori, la freschezza degli ingredienti e l’armonia visivapresentazione. Per gli amantidel Sol Levante, è stato approntato un corso completo diin 10 lezioni, che si svolgerà nei locali di viaLizza 31, sempre di mercoledì, con orario 16.30-18, a gennaio (il 15, 22 e 29), a febbraio (il 5, 12, 19 e 26) e a marzo (il 5, 12 e 19). Le lezioni spazieranno dai grandi e intramontabili classici allapopolare moderna, allo street food. Non mancheranno tre tipi di sushi, frittata, teriyaki di pollo e zuppa di miso. Gli allievi in breve saranno in grado di realizzare da soli molti menù complessi e completi. Tante ricettetradizione nipponica da replicare a casa per stupire tutti.