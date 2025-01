Il ciclone Donald Trump | Panama e Groenlandia? Potremmo prenderle con la forza E se Hamas non libera gli ostaggi scateno l’inferno – Il video

Leggi su Open.online

Percontano solo gli Stati Uniti. Tutti gli altri altri, alleati o meno, farebbero meglio a preoccuparsi, o quanto meno ad attrezzarsi alin arrivo. È il senso della conferenza stampa fiume tenuta stasera dal presidente eletto degli Usa, la cui vittoria è stata certificata ieri dal Congresso. Dall’Europa al Canada, dal Messico alla Cina,ne ha per tutti. Il prossimo presidente Usa ha ribadito apertamente di mirare ad appropriarsi sia del Canale diche della. E a domanda specifica di un cronista ha detto di «non escludere» di usare in futuro laeconomica o militare per raggiungere tali obiettivi. «Ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica», ha spiegato serafico. Quanto di più simile, specie nel secondo caso, ad una minaccia di annessione armata di un territorio straniero.