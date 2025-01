Quotidiano.net - I numeri vincenti della Lotteria Italia

Roma, 7 gennaio 2025 – È festa grande a Somaglia, in provincia di Lodi, il paesino dove è stato vinto il primo premio2024. I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto proprio nel piccolo centro del Lodigiano. Il secondo premio di quest'anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro, il terzo da 2 milioni a Palermo, il quarto da 1,5 milioni a Torino e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia. Quest'anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro e 200 da 20 mila. Ecco tutte le serie e idei bigliettiedizione 2024. Stefano De Martino (s) e Gianni Morandi al Teatro delle Vittorie durante la trasmissione televisiva RAI 1 Affari Tuoi - Speciale, Roma, 6 Gennaio 2025.