Heart Eyes | Amore e sangue nel nuovo trailer

Sony Pictures ha condiviso in rete ildi, il film horror Spyglass a tema San Valentino.Con una release USA fissata per il 7 febbraio 2025, guarda caso in tempo per l’annuale festa di San Valentino, ilhorror Screen Gems (la divisione horror di Sony) e Spyglass si è mostrato quest’oggi con uninteressante, con l’obiettivo principale quello di lanciare nel panorama hollywoodiano uniconico villain, per l’appunto ““.Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa e la Jordana Brewster di Fast & Furious sono i protagonisti del film, mentre Phillip Murphy e Christopher Landon & Michael Kennedy hanno firmato la sceneggiatura, con Josh Ruben impegnato in cabina di regia. Christopher Landon, Greg Gilreath e Adam Hendricks sono i produttori, mentre Gary Barber, Chris Stone, Mel Turner, Phillip Murphy e Michael Kennedy sono i produttori esecutivi.