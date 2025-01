Isaechia.it - Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi spezza una lancia in favore di Helena: “Non condannate una persona esponendola all’odio gratuito ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime ore i profili social ufficiali delhanno comunicato l’annullamento del televoto a causa di un provvedimento disciplinare che colpirà nella puntata di mercoledì sera uno o più concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e in molti hanno pensato che questo abbia a che fare con l’accusa lite che ha coinvolto negli ultimi giorni Jessica Morlacchi edPrestes e che ha portato la modella brasiliana are un bollitore.Il gesto dell’inquilina è stato ampiamente commentato sul web e se da un lato qualcuno ha cercato di difenderetrovando anche qualche giustificazione al suo gesto, dall’altro una parte dei social si è scagliata duramente contro la gieffina attaccando e chiedendone a gran voce la squalifica.Ad intervenire in sua difesa, però, ci ha pensato nelle ultime ore un’ex concorrente del Gf Vip, ovvero, la quale memore del trattamento ricevuto durante la sua edizione, ha invitato tutti a riflettere prima di attaccare la Prestes e di evitare di riversarle addosso una quantità di odio smisurata:Come sapete non mi sono mai espressa su questa edizione del, ma questa volta ho deciso di farlo, sono molto dispiaciuta per l’aggressione emotiva da parte di tutto il gruppo che ha ricevuto, che è una ragazza molto dolce e sensibile (la conosco) e che va assolutamente capita.