Golf il Dp World Tour apre il 2025 con la Team Cup negli Emirati Al via Molinari e Manassero

Tre giorni di, e non quattro, quelli che si prospettano sul Dpdal 10 al 12 gennaio. Ad aprire il calendario dell’anno solare sarà, infatti, laCup (non assegnerà alcun punto e non prevede montepremi). Per la prima volta giocato nel 2023 ma riorganizzato sulla falsa riga di quello che era il Seve Trophy, il torneo, che avrà luogoArabi Uniti, più precisamente all’Abu DhabiResort, prevede il contrapporsi di due squadre: una composta da giocatori provenienti dalla Gran Bretagna e Irlanda; l’altra dall’Europa continentale.Una formula, quella delCup, che prende spunto dalla Ryder Cup. Dal venerdì alla domenica, iisti si affronteranno prima in una sessione di foursome, poi in due giri di 4 palle e, infine, in una sessione di match play. Tutti e 20 i professionisti scenderanno in campo per ciascuna competizione.