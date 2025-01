Movieplayer.it - Goldrake U è la sorpresa della prima serata di Rai Due, oltre un milione di telespettatori

1.087.000 spettatori pari al 5.1% di share per il ritorno disul piccolo schermo in una versione e con nuovi (e vecchi) personaggi. Scommessa vinta da Rai 2 con la messa in onda dei primi quattro episodi diU, anime prodotto dallo studio Gaina rebootserie degli anni '70 UFO Robot. Introdotto da alcuni spezzoni televisivi dell'epoca che vedevano coinvolti la fatina del piccolo schermo Maria Giovanna Elmi e perfino Peppino De Filippo, la nuova serie ha fatto irruzione nel palinsesto italiano in una irresistibile operazione nostalgia che ha incollatoundial piccolo schermo per confrontare il nuovo show coi loro ricordi dell'anime originale. Le avventure di Actarus, Alcor, Sayaka e Venusia hanno fatto ritorno con .