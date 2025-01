Lapresse.it - Francia, ministro Interno Retailleau su terrorismo: “La minaccia è ancora presente”

Leggi su Lapresse.it

Ildegli Interni francese Brunoha ordinato un rafforzamento della sicurezza dopo i recenti attacchi avvenuti a Magdeburgo, in Germania, e a New Orleans. Parlando alla radio RTL l’esponente del governo ha messo in guardia sia dai pericoli esterni che da un preoccupante aumento della radicalizzazione interna. “La natura dellaè cambiata”, ha spiegato, “ora è principalmente endogena: giovani radicalizzati attraverso i social media.ha citato i recenti attacchi a raduni pubblici in Germania e a New Orleans per ricordare perché ladeve mantenere un “livello di cautela molto alto”. “La”, ha aggiunto nel giorno del 10mo anniversario dell’attacco al giornale satirico Charlie Hebdo che fece 12 morti nel 2015.