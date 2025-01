Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Valentini si presenta: "Pronto a giocare dove vuole Palladino"

Firenze, 7 gennaio 2025 - Tempo dizione in casa, con Nicolasche è il primo rinforzo di gennaio. O l'ultimo dell'estate. Dipende dai punti di vista. Di certo c'è che il difensore svincolato dal Boca è arrivato il giorno di Capodanno in città e contro il Napoli è andato subito in panchina. Prima delle sue parole sono arrivate quelle del dg Alessandro Ferrari. "Accogliamo con piacere Nicolas, la sua trattativa è iniziata diversi mesi fa. Quando ci siamo parlati, ha scelto lae ha mantenuto la sua promessa. Avremmo voluto portarlo qui prima, ma non è stato possibile. Tuttavia, ha già trascorso il capodanno in Italia, ad Assisi, iniziando anche a imparare un po’ la lingua“. GERMOGLI PH: 7 GENNAIO 2025 BAGNO A RIPOLI PRESSO IL MEDIA CENTER DEL VIOLA PARK E' STATOTO IL NEO ACQUISTO DELLANICOLASNELLA FOTO NICOLASSpazio poi alla conferenza stampa di