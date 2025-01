Amica.it - “Emilia Perez”: quando esce il film super premiato che punta all’Oscar

(askanews) – Emilia Perez arriva nei cinema italiani il 9 gennaio forte di dieci candidature ai Golden Globe, due premi al Festival di Cannes e cinque statuette vinte agli EuropeanAward. Ildi Jacques Audiard racconta la trasformazione di un feroce narcotrafficante messicano, Manitas, in una donna che cerca di risarcire le vittime della sua vita precedente.Nel cast Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofia GasconUna storia di transizione di genere narrata attraverso una commistione di generi. Emilia Perez è infatti una commedia d’amore, un musical, un dramma, un melo, con delle straordinarie interpreti: Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofìa Gascon, che ha interpretato il protagonista prima e dopo la sua trasformazione e ha spiegato: «Nel corso di una vita, come dice un mio amico buddista, per quanto puoi cambiare c’è sempre la tua ombra che ti segue.