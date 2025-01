Metropolitanmagazine.it - È morto, a 32 anni, l’attore Keller Fornes che recitò in ‘County Rescue’ e ‘The Walking Dead’

americano, famoso per aver recitato il ruolo di Griffin in sei puntate della serie tvsul servizio streaming cristiano Great American Pure Flix, ma anche per una piccola apparizione in un episodio dell’11esima stagione di, èlo scorso 19 dicembre a Eastland, in Texas, all’età di 32. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, nonché cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno sollevato tutti coloro con cui ha lavorato qui a Great American Media e al cast e alla troupe di County Rescue. Le nostre preghiere sono con la sua famiglia e tutti coloro che ha toccato”, si legge in una dichiarazione della rete televisiva americana Great American Family su Instagram. Dopo essersi laureato alla scuola di cinema dell’Università del North Texas,si era trasferito ad Atlanta, in Georgia, dove ha iniziato a recitare mentre dirigeva e scriveva cortometraggi.