Ilfogliettone.it - Dai pattini elettrici al proiettore ultraportatile pieghevole: le innovazioni del Ces Unveiled 2025

Leggi su Ilfogliettone.it

Il Ces, l’anteprima del grande evento dedicato alla tecnologia di consumo organizzato da Cta, si è svolto dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, e ha messo in mostra alcune dellepiù sorprendenti. Ecco una panoramica delle tecnologie più interessanti che sono state presentate.RollerbladesAtmos GearQuestisono dotati di un controllo remoto e possono essere utilizzati anche in modalità manuale. Promettono di rivoluzionare il modo di muoversi in città, offrendo un’alternativa ecologica e divertente ai mezzi di trasporto tradizionali.Sedia per massaggi “Bodyfriend”Questa sedia per massaggi combina i movimenti classici delle poltrone massaggianti con il movimento indipendente di braccia e gambe, offrendo un’esperienza unica di relax e benessere. La tecnologia avanzata permette di personalizzare il massaggio in base alle esigenze dell’utente.