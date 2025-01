Da Verdone a Banfi a Comicittà l’eccellenza della commedia italiana

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Un parterre de roiscomicitàha animato ieri il Palazzo dei Congressi a Roma per la prima edizione di, la rassegna dedicata al cinema comico d’autore. L’evento, organizzato da Eur Culture (Eur SpA), Associazione Culturale Pantheon, in collaborazione con Roma Capitale e l’Assessorato alla Cultura, ha visto susseguirsi sul palco momenti di celebrazione, omaggi e aneddoti esilaranti. La giornata si è aperta con l’intervento di Lino, che ha ripercorso la sua lunga carriera tra ricordi e racconti, ricevendo poi un toccante omaggio a Totò, consegnato da Elena De Curtis, nipote del Principerisata. A seguire, è stato il turno di Carlo, celebrato per i trent’anni del film ‘Viaggio di Nozze’, con tanto di esposizioneBmw M3 Cabrio guidata nel film.