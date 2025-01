Scuolalink.it - Corsi INDIRE, il Comitato DTE ringrazia l’On. Pittoni: ‘Chiedimo un dialogo col ministro Valditara’

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa giunto in redazione da parte delDTE (Docenti con TFA Estero). Il, attraverso il suo portavoce,. Marioper essersi speso personalemtne nella sua azione di difesa dei. IlDTE (Docenti con TFA Estero) si unisce ai colleghi di altri comitati per esprimere un sentitomento al. Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, per il suo impegno nella difesa dei. Questi per, fortemente voluti dalGiuseppe Valditara e sanciti dal D.L. 71/2024 conv. L. 106/2024, rappresentano un’opportunità per la specializzazione definitiva di docenti con esperienza pregressa nel sostegno o con titoli conseguiti presso università riconosciute in Europa.