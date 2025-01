Lanazione.it - Calcio. Seconda: vince solo l'Atletico

Pisa 7 gennaio 2025 – Nel campionato diCategoria nel girone A il 2025 si apre molto male per le due pisane. Il Migliarino Vecchiano torna sconfitto dalla trasferta sul campo del San Vitale Candia: vittoria di misura (1 – 0 per la formazione locale a segno con Pezzetti. La Fivizzanese capolista pareggia ed allunga a più sul Migliarino Vecchiano che scivola al terzo posto superato dalla Carrarese Giovani che espugna Massarosa per 1 – 2 e conquista il secondo posto in classifica. Perde come anticipato anche il Pontasserchio superato per 1 – 2 in casa al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato dal Dallas Romagnano. La rete del bomber albanese Shkurti vanificata da quelle ospiti di Cagetti e Martinucci. Pontasserchio ora settimo, purtroppo a meno nove da Villafranchese e Monzone che occupano le ultime piazze play-off.