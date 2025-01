Thesocialpost.it - Cade dal muletto a Clusone, muore il titolare di un’impresa edile: Roberto aveva 56 anni

Incidente mortale sul lavoro martedì 7 gennaio a, presso un’azienda di costruzioni. Intorno alle 11, il proprietario dell’impresa,Zanoletti, di 56, ha perso la vita a seguito di una caduta da un.Leggi anche: ITALIA – Allarme, 4 rapine nel giro di mezz’ora in centro: chi sono, le immaginiZanoletti si trovava sul cestello di unquando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato a terra. La tragedia ha colpito la ditta di pavimentazioni stradali di, proprio il giorno dopo il suo compleanno.L’incidente è avvenuto alle 11 nell’azienda situata in via Albricci: l’uomo stava utilizzando ilper pulire una parete con un’idropulitrice, quando è caduto da un’altezza di circa 3 metri, senza possibilità di sopravvivenza.Subito dopo la caduta, sono stati allertati i soccorsi, ma nonostante l’intervento dei medici del Corpo Volontari Presolana e dell’automedica,Zanoletti è deceduto poco dopo.