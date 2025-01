Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti ricomincia la chemioterapia: “Si stava meglio in vacanza”

Il volto tirato e lo sguardo determinato: “La prossima chemio sarà l’ultima”. Così, icona di bellezza e coraggio, torna a mostrarsi sui social per annunciare di aver ripreso ladopo la pausa per le festività natalizie. “Siin”, commenta ironicamente tra le storie Instagram, scattandosi un selfie durante la terapia. Sono passati quattro mesi dall’intervento e dall’inizio delle cure per il tumore alle ovaie, manon si è mai persa d’animo. Anzi.Fin dalla diagnosi, la modella ha scelto di condividere la sua malattia sui social, trasformando il suo profilo Instagram in un diario di bordo di questa difficile traversata. Una scelta non scontata, soprattutto per una donna la cui immagine è sempre stata sinonimo di perfezione estetica. Ma, 40 anni, ha deciso di mostrarsi senza filtri, con la sua fragilità e la sua straordinaria umanità, offrendo una preziosa testimonianza di come si possa affrontare il cancro con dignità e determinazione.