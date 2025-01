Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Quanto corre Cornali: è dodicesimo assoluto al Cross del Campaccio

Ottimo risultato per Nicolò(foto) dell’Reggio al 68°deldi San Giorgio su Legnano.è giunto 12°, quarto italiano e secondo azzurro under 23 (promesse). Buone prestazioni anche di alcuni atleti della Corradini Rubiera: Fabio Caldiroli ha chiuso secondo tra i master 55, Mirko Masetti settimo tra gli allievi, Giulia Tonioni 19ª tra le allieve. A Casalgrande si è disputata la 13ª Chocolate Run con oltre 1400 podisti, compreso Vittorio Cattani, direttore generale della Reggiana Calcio. Presenti numerose scuole locali cui è andato l’incasso della manifestazione e le massime autorità del Comune per questa che è diventata la gara di apertura del podismo reggiano. Tra i maschi vittoria facile per Mattia Marazzoli (Corradini) in 31’39’’, staccati Roberto Ferretti e Filippo Capitani.