Accoltella al petto in compagno e lo uccide Fermata una 33enne

AGI - Un donna di 33 anni hato e ucciso nella notte in casa ildi 38 anni nell'abitazione in cui convivevano in via Tonale a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza. Sono entrambi italiani. I carabinieri sono intervenuti poco prima delle 3. A chiamare sarebbe stata la stessa donna che è stata portata in caserma dove sono in corso la formalizzazione di un provvedimento. La donna avrebbe reagito alle percosse delimpugnando un coltello da cucina e colpendolo al. È quanto emerge dalle prime indagini dei Carabinieri della compagnia di Desio e della Procura di Monza sull'aggressione mortale a Marco Magagna. La compagna è stata arrestata in flagranza. Gli inquirenti valutano l'ipotesi quantomeno come scriminante della legittima difesa.