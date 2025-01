Lanazione.it - 4 Ristoranti, Promossi la città, i monumenti, gli chef e i prodotti tipici

Leggi su Lanazione.it

Carrara, 7 gennaio 2025 – Ine sui social in questi giorni non si parla d’altro che della puntata di ‘4’ girata la primavera dello scorso anno in. Lo stesso Alessandro Borghese, loche da dieci anni conduce il format, ha pubblicato sulle sue pagine social l’appuntamento con la puntata in salsa apuana, in onda da qualche giorno in esclusiva su Sky Uno e on demand su Now. Per Carrara questa puntata significa una vetrina pubblicitaria gratuita, che per lae il suo tessuto economico non potrà che portare vantaggi a livello turistico. Come noto a vincere la puntata, un assegno da 5mila euro e un’auto elettrica è stata la Locanda Patrizia di Francesca Croci in piazza delle Erbe, secondo posto per la trattoria Ometto a Bedizzano di Lorella Farsetti, terzo ‘Il fienile’ di Ernesto De Santi a Fossone, quarto il ristorante Capannina Ciccio a Marina di Carrara di Silvia Ferrari.