Ilrestodelcarlino.it - Virtus, Galetti: "Con Desio siamo cresciuti. Adesso siamo pronti per Treviglio e Mestre"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato probabilmente è stata lapiù bella del girone d’andata. Ma questo conta fino ad un certo punto, la cosa fondamentale è che la squadra di Gianluigiabbia mosso la graduatoria e chiuso a quota 18 la prima fase dell’annata. Un’affermazione larga, convincente, dove è brillata la stella di Vaulet (23), ma pure quella di Morina che dopo i 22 con Legnano, ne ha messi dentro altri 16 nei momenti cruciali del match. Lo score casalingo è di 5 vittorie e altrettante sconfitte, nelle ultime cinque isini non avevano mai chiuso il primo quarto davanti come è accaduto sabato (23-13). "Come squadra avevamo nella testa i quattro minuti sciagurati dell’ultima partita – commenta coach–, questo aspetto l’ho fatto notare ai miei ragazzi anche nella riunione tecnica pre match.