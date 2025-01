Liberoquotidiano.it - Vede il suo nome sui totem degli Australian Open? La reazione clamorosa di Sinner | Video

Jannikè pronto a tornare in gara dopo aver trascorso le feste in famiglia. Il primo torneo sono gli, al via il prossimo 12 gennaio. Anche se la preparazione del 23enne altoatesino è già iniziata da un po'. Il primo appuntamento per lui è fissato domani, martedì 7 gennaio, quando giocherà in un match esibizione contro l'o Alexei Popyrin. Il 10, invece, sfiderà Stefanos Tsitsipas.è già molto concentrato. E lo dimostra un, che sta girando molto sui social, nel quale il campione cammina nel tunnel- quello che conduce al Centrale - per il suo primo allenamento e all'improvviso si imbatte nel suotra i campioni che hanno fatto la storia del torneo. Alla vista del suoha avuto unaminima, accennando un semplice e rapido sorriso, senza perdere il suo ormai noto self control.