"Spaventoso". Follia al Grande Fratello, tragedia sfiorata: choc Helena-Jessica. L'hanno fermata in tempo

Momenti di tensione estrema nella casa del, dove il rapporto conflittuale traMorlacchi edPrestes ha raggiunto livelli inaspettati, culminando in un episodio di violenza che ha lasciato tutti senza parole. La modella brasiliana, esasperata dalla situazione, ha tentato di aggredire l’ex cantante dei Gazosa, arrivando a scagliare un bollitore contro di lei. Questo gesto, avvenuto dopo settimane di contrasti tra le due concorrenti, ha scatenato un acceso dibattito sui social e fatto il giro del web in pochissimo.La lite, che ha rappresentato l’apice di una lunga serie di screzi, è scoppiata durante una cena collettiva. Tutto è iniziato quandoha rivolto aripetute offese, definendola “imbecille” con tono derisorio. La Prestes, già visibilmente irritata, l’ha messa in guardia chiedendole di smettere, ma la provocazione è proseguita senza tregua, fino a portare la modella sudamericana oltre il limite.