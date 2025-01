Noinotizie.it - “Salento, 5 Senses to Tell Christmas” Iniziative

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Ha preso il via sabato il ricco programma di eventi e attività del progetto “, 5to” , un itinerario multisensoriale che, in occasione delle festività natalizie e per tutto il mese di gennaio 2025, offre esperienze gratuite all’interno di alcuni dei luoghi più suggestivi del.Il progetto, gestito dall’associazione D.ANTHEA, è finanziato a valere sui fondi POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Asse VI – Azione 6.8) – Avviso ARET Prodotti Turistici a Tema “Festività Natalizie” #WeAreInPUGLIA , a testimonianza dell’impegno della Regione Puglia nel valorizzare e promuovere il territorio attraversoculturali e turistiche accessibili e innovative.Un Natale per tutti i sensi “, 5 sensi per raccontare il Natale” propone cinque diversi filoni di scoperta, ispirati ai cinque sensi (GUARDA, ASSAPORA, ANNUSA, TOCCA, ASCOLTA).