Calciomercato.it - Roma-Lazio, Koné spegne il ‘duello’ con Guendouzi: le parole in conferenza

Leggi su Calciomercato.it

Il francese ha parlato dopo la vittoria nel derby e racconta anche cosa è successo con il centrocampista biancocelesteManuè intervenuto instampa dopo la vittoria nel derby contro laper 2-0. Il francese è stato senza dubbio uno dei migliori in campo e anche protagonista di una rissa con(LaPresse) – calciomercato.itL’avevate preparata questa gestione dell’approccio con queste transizioni? Era una scelta tattica? “Sì, abbiamo lavorato tutta la settimana, tatticamente e fisicamente, abbiamo analizzato la squadra avversaria e i loro punti deboli e di forza, come si piazzavano nei calci piazzati. Siamo contentissimi.Ti piacerebbe se Ranieri rimanesse la prossima stagione? “Sì, certo, perché no. Lui è un grande allenatore, sta facendo molto bene tirando fuori il meglio da questa squadra portando carisma e fiducia”.