Roma guarda che Koné | un nuovo leader per Ranieri

Reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio, laha iniziato al meglio il suo 2025. I giallorossi hanno centrato un successo importante sia dal punto di vista della prestazione che del risultato in sé. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la classifica, avvicinandosi così al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. E con tutto il girone di ritorno davanti, l’impresa appare più che alla portata. I capitolini stanno già iniziando a preparare la gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Un match estremamente delicato, contro un avversario che lotta per le posizioni internazionali.Il tecnico Claudiopuò festeggiare la quinta vittoria su altrettante stracittadine della Capitale disputate, un traguardo notevole. Il coach di Testaccio può contare su alcuni nuovi punti fermi del suo scacchiere, tra cui uno in mediana.