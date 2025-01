Pronosticipremium.com - Roma esulta, Lazio battuta: tabù Epifania e derby a gennaio sfatati

Una serata come quella di ieri era tutto ciò che un tifoso delladesiderava, ma che forse non osava nemmeno immaginare. Unperfetto quello disputato dai ragazzi di Ranieri, in grado di aggredire l’avversario ad inizio partita, colpirlo con cinismo letale per poi difendersi con ordine e rischiando il giusto.e morale alle stelle, utile ora per i prossimi appuntamenti della squadra, ugualmente importanti per continuare la risalita in campionato. Una vittoria buona anche per le statistiche, per abbattere un paio di maledizioni fastidiose.Sfatato anzitutto il, che vede i capitolini tornare a vincere il 6a distanza di 4 anni dall’ultima volta, da quell’1-3 al Crotone del 2021 firmato Mayoral (doppietta) Mkhitaryan con Fonseca in panchina. Non solo però, perché lavince finalmente un, cosa che le era capitata una sola volta nel 2011, quando i gol di Borriello e Fabio Simplicio risposero al rigore di Hernanes per il 2-1 finale negli ottavi di Coppa Italia.