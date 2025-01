Sport.quotidiano.net - Portuense al tappeto, finisce in 9

Trebbo 79 20 TREBBO 79: Locchi, Corroppoli D., Zanzani (18’ st Rubino), Rana, Corroppoli (30’ st Negrini), Bertolone, Coletti (5’ st Dovesi), Grande (24’ st Mineo), Fabbri, Saleh, Marchi (34’ st Venzi). A disposizione: Vespucci, Puzzo, Naldi, Carlotti. All.: Valtorta.: Cattozzo, Gaiani (30’ st Baglietti), Mariani, Masiero, Alberi, Taroni (13’ st Sovrani), Mirontsev, Formigoni (36’ st Cocchi), Renzi (20’ st Mertens), Braghiroli, Sassoli (10’ st Fantoni). A disposizione: Masu, Di Domenico, Simeoni, Zappaterra. All.: Mariani Arbitro: Bidzogo di Parma. Reti: 1’ st Saleh (T), 29’ st rig. Rubino (T). Note: ammoniti: Corroppoli D. (T), Zanzani (T), Coletti (T), Formigoni (P), Braghiroli (P). Espulsi: Cattozzo (P) al 19’ st, Mirontsev (P) al 36’ st. Importante vittoria casalinga per il Trebbo, che passa col risultato di 2-0 sugli ospiti della, nel match valido per la diciottesima e prima giornata del ritorno del girone C di Promozione.