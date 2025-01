Lanazione.it - Piaggio, si spacca il fronte sindacale: "Preoccupati per la cassa integrazione"

Preoccupazione da parte dell’Uglm e la Fiom-Cgil per l’annuncio dellasull’ulteriore proroga del ricorso alla. Annuncio arrivato durante un incontro tra sindacati e azienda sul piano operativo del rientro in fabbrica dopo la pausa delle festività che aveva già visto il ricorso allaper alcune settimane nel mese di dicembre. Simile il piano di gennaio che prevede altre 4 settimane dicoinvolgendo 700 unità alle 2R; 290 ai motori e 94 ai veicoli commerciali. Ma non sarà per tutti uguale il periodo di stop. I primi a rientrare, lunedì 13 gennaio, saranno quelli del reparto motori. Poi a inizio febbraio toccherà ai lavoratori delle due ruote e infine a quelli dei veicoli commerciali. Il piano aveva ricevuto il plauso della Uilm, ma ora gli altri rappresentanti sindacali metto le mani avanti.