Pamela Petrarolo rientra al Grande Fratello

Ha lasciato la casa dello scorso 30 dicembre per un imprecisato problema familiare. Eppure, a distanza di nove giorni, è già pronta a tornare. Nel corso della ventunesima puntata del reality show, in onda mercoledì 8 gennaio 2025,sarà nuovamente una concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.La notizia è stata comunicata, in via ufficiale, ai concorrenti ancora in casa questo pomeriggio. Ritorno, quello di, accolto con entusiasmo da tutti quanti. D’altronde ad aprire la possibilità di un suo rientro è stato lo stesso Signorini, il quale ha precisato cheavrebbe potuto tornare a concorrere, nonostante il ritiro, finché Ilaria Galassi – componente insieme a lei del duo Non è la Rai – fosse rimasta in gioco.Non è la prima volta che accade un fatto simile nella storia del reality.