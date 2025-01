Quotidiano.net - Mattarella a sorpresa a Caivano. L’emozione di don Patriciello:: "Stato distinto, ma non più distante"

Leggi su Quotidiano.net

"Oggi possiamo dire che loè un signore, ma non più. Vediamo che cosa succederà, anche in seguito, perché nessuno deve sentirsi solo. Siamo italiani, siamo europei, pretendiamo di essere italiani e europei". A parlare è don Maurizio, il parroco del Parco Verde dial termine di una giornata che non dimenticherà facilmente. Perché ieri mattina, a, il presidente della Repubblica Sergiosi è presentato alla messa di mezzogiorno e il prete-simbolo del quartiere, che da anni vive sotto scorta, lo ha "accolto come fratello in preghiera". Al termine, il presidente ha preso la parola in Chiesa, ringraziando donper l’opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di: "Accolgo con un certo imbarazzo l’invito a parlare alla fine della messa, ma lo faccio volentieri e ringrazio don Maurizio per l’opera che presta e per questa magnifica celebrazione.