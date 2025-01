Lanazione.it - Lutto al Serafico: "Operatrice dolce e brava, grande dolore"

ASSISI A maggio scorso il matrimonio, ad agosto l’assunzione a tempo indeterminato all’Istituto, ieri l’epilogo tragico per Eliza Stefania Feru, 29 anni,socio-sanitaria uccisa dal marito Daniele Bordicchia, a Gaifana di Gualdo Tadino. "Qui da noi c’è una: Eliza Stefania era unalavoratrice, moltocon i bambini". La ricorda così l’avvocato Francesca Di Maolo, presidente del ““ di Assisi, a suo nome e di quanti operano nell’Istituto, dove la terribile notizia si è abbattuta come un macigno. "Mi hanno chiamato dall’Istituto dicendomi che non si era presentata al lavoro e che non rispondeva al telefono – racconta la presidente Di Maolo -. Nel frattempo si era diffusa la notizia di quanto era accaduto a Gaifana, abbiamo avuto dei dubbi, dei sospetti, ci siamo preoccupati, abbiamo sperato che non fosse possibile.