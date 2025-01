Dilei.it - Le coppie più belle sul red carpet dei Golden Globes 2025

Cinema fa spesso rima con amore. Soprattutto ad Hollywood. E se a trionfare tra i film aisono stati Emilia Perez e The Brutalist, sul redhanno brillato moltissimecelebri: da Leighton Meester e Adam Brody ai giovanissimi Timothée Chalamet e Kylie Jenner, l’Awards Season, anche quest’anno, si annuncia all’insegna del romanticismo.Leigton Meester e Adam BrodySul piccolo schermo hanno dato vita a due personaggi teen indimenticabili, ovvero Blair Waldorf in Gossip Girl e Seth Cohen in O.C, ma nella vita privata Leighton Meester e Adam Brody sono una dellepiù longeve di Hollywood. I due sono sposati da 10 anni e hanno due figli, ma difficilmente si concedono a riflettori e red.Fonte: IPALeighton Meester e Adam BrodyHanno fatto eccezione per i, dove sono apparsi sul tappeto rosso scegliendo due look coordinati in diverse sfumature del green: chiaro e brillante per lei, più scuro e formale per lui.