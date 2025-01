Sport.quotidiano.net - Karlsson, debutto anonimo anche con il Lecce. Pressing su Asllani. L’opzione Arthur ancora non decolla

E’ iniziata senza acuti l’avventura dial: dentro negli ultimi 10 minuti nello 0-0 casalingo contro il Genoa, senza acuti. Dopo l’addio dello svedese e con il rientro in vista di Cambiaghi, il Bologna ha la necessità di sfoltire la rosa (di almeno una pedina) alla voce over per innestare un rinforzo. Il rinforzo la dirigenza vorrebbe regalarlo a Italiano nel reparto di centrocampo e degli esterni offensivi, perché Cambiaghi avrà bisogno di tempo per ritrovarsi e Iling-Junior vorrebbe chiudere qui il suo prestito dall’Aston Villa in rossoblù e andare a trovare più spazio altrove. Sul secondo tutto dipenderà dalle volontà del club, ergo il rinforzo nel pacchetto degli esterni, considerate pure l’esplosione di Dominguez e la duttilità di Odgaard e Pobega (impiegabile da trequarti dove si attende il rilancio di Ferguson) non è priorità assoluta: più facile si attenda l’opportunità di un investimento su un giovane di talento.