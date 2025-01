Inter-Milan le parole di Marotta e Ibrahimovic nel prepartita

Leggi su Ilnerazzurro.it

sta per cominciare. Nella cornice dell’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, i nerazzurri Campioni d’Italia si apprestano a testare la propria condizione e le proprie ambizioni di conferma nel primo rematch stagionale, in vista del ritorno di campionato in programma il 2 febbraio, dopo la sconfitta nel derby di settembre contro uncarico dopo la rimonta sulla Juventus in semifinale e determinato a strappare alla Beneamata il titolo che il club di Viale della Liberazione ha conquistato da tre anni a questa parte. Il Derby della Madunina, per l’occasione d’Oriente, accende l’entusiasmo dei tifosi e gli animi dei protagonisti per portare a casa non solo la Supercoppa italiana ma anche ma anche per un nuovo successo nell’infinita storia della rivalità cittadina tra Biscione e Diavolo.