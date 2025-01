Quotidiano.net - Il vertice tra Meloni e Trump. Pressing per liberare Sala: "Pronti a lavorare insieme"

Missione compiuta. Almeno per quanto riguarda i rapporti tra Roma e la nuova Washington. Sul casola partita è in corso, ma gli umori nel giro di Giorgiaerano tutt’altro che negativi. Dossier importantissimo, ma in ballo c’era anche altro: fare dell’Italia il referente privilegiato della Casa Bianca negli Usa. La premier torna dal blitz a Mar-a-Lago nella capitale soddisfatta: quest’obiettivo è stato centrato. "Il nostro Paese è l’asset centrale in Europa per gli Usa", sottolinea il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli (FdI). In parte era così anche con l’amministrazione Biden, ma l’affinità tra il presidente repubblicano e la leader conservatrice può rinsaldare quella relazione. A cementarla, c’è Elon Musk: guarda caso, scrive Bloomberg, l’Italia si appresta a fornire a SpaceX, una delle aziende del multimiliardario, un contratto di 5 anni per la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri (operazione da di 1,5 miliardi di euro).