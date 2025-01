Quotidiano.net - Il Papa sui raid a Gaza: "Basta colpire i civili. Tutelare i diritti umani"

La comunità internazionale agisca con fermezza perché nei conflitti sia rispettato il dirittotario., le scuole, gli ospedali,i luoghi di lavoro. Non dimentichiamo che la guerra sempre è una sconfitta, sempre". Lo ha ripetuto ieriFrancesco che, all’Angelus, ha invocato la pace per le terre afflitte da conflitti: Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Siria, Myanmar, Sudan. Ha anche lanciato un preciso appello alla comunità internazionale affinché esiga "con fermezza" il rispetto deiovunque. Un messaggio che riecheggia le parole attribuitegli sabato dall’agenzia iraniana Irna, in quella che a Teheran era stata compresa come un’allusione al premier israeliano Benjamin Netanyahu e che la Santa Sede non ha finora smentito. Da Israele – che comunque non è stato apertamente chiamato in causa – non sono giunti ieri commenti anche se di recente c’erano state frizioni dopo che ilaveva detto che si dovrebbe verificare se asi stia perpetrando "un genocidio" e dopo l’esposizione di una ‘kefya’ palestinese (poi rimossa) in un presepe in Vaticano.