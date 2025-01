Ilnapolista.it - Il Liverpool pensava di aver già vinto la Premier? Contro lo United è stato presuntuoso (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilieri ha pareggiato 2-2il Manchester; tuttavia, il club è ancora capolista inLeague, ma ha perso leggermente terreno con due punti in meno.lono die già lain tascaIlscrive:Nella stagione 2019-2020,fu la partita che innescò la corsa trionfale di Jürgen Klopp fino alla vittoria della, confermando ciò che il resto del Paese già sapeva. Forse ora volevano replicare. Il pareggio èvisto come insoddisfacente e doloroso per i padroni di casa, perché erano tutti convinti di vincerelo. La squadra di Amorim, invece, puntava a mettere in difficoltà gli avversari. Slot e il suo staff ancora non possono annusare la vittoria del titolo; la presunzione di vittoria è penetrata nell’atmosfera di Anfield, l’idea sbagliata di farcela ha influito sulla prestazione complessiva.