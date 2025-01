Quotidiano.net - Il cardinale maratoneta : "Serve la parità di genere. Abusi insopportabili"

Sussiste una connessione fra la posizione della donna nella Chiesa e la violenza dia tutti i livelli, perché esiste un tema di rappresentatività che non possiamo né negare, né tacere – seduto al tavolino di un caffé a due passi dal colonnato del Bernini, il neofrancese Jean Paul Vesco, 62 anni, si mostra fortemente sensibile al tema della lotta ai femminicidi –. Per questo non è accettabile, dentro come fuori la comunità ecclesiale, alcuna subordinazione o forma di violenza di, fisica o psicologica". Il discorso dell’arcivescovo di Algeri si tronca all’improvviso, quando uno scroscio di pioggia erompe dal cielo imbronciato di Roma, con un’intensità tale che l’ombrellone sopra le nostre sedie fatica a trattenerla. Cerchiamo riparo all’interno del locale, in uno scenario che suggerisce ad entrambi la difficoltà anche della religione d’arginare sul nascere ogni abuso di, nonostante un messaggio improntato alla fratellanza.